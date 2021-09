Sexta, na TV: entre viagens sem reservas e mulheres-maravilha, bate o sino da Missa da Meia-Noite

CINEMA

Mulher-Maravilha 1984

TVCine Top, 21h30

Diana, a princesa da ilha de Themyscira, possui poderes sobre-humanos e desde criança que foi treinada para ser uma guerreira imbatível. Depois de ter lutado contra as forças nazis durante a Segunda Grande Guerra, volta a entrar em acção na década de 1980, quando o mundo vive em plena Guerra Fria. Nesta aventura, os inimigos que tem de combater são o megalómano Maxwell Lord e a arqueóloga Barbara Minerva que, depois de vender a sua alma a uma deidade maligna, se transformou na poderosa Cheetah e se assume agora como arqui-inimiga da Mulher-Maravilha. Novamente com realização de Patty Jenkins (Monstro), um filme de acção e aventura que continua a história iniciada, em 2017, no filme Mulher-Maravilha. Com Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Pedro Pascal e Kristen Wiig.

Sem Reserva

Fox Life, 22h20

Kate Armstrong (Catherine Zeta-Jones) é a chef de um restaurante sofisticado em Manhattan e vive a sua vida da mesma maneira que gere a cozinha - com uma intensidade e uma seriedade que cativam e, ao mesmo tempo, intimidam toda a gente à sua volta. Mas a natureza altamente perfeccionista de Kate é posta duplamente à prova quando tem de ficar com a sua sobrinha de nove anos, Zoe (Abigail Breslin, de Little Miss Sunshine), e quando um novo chef se junta à sua equipa. Nick Palmer (Aaron Eckhart) é uma estrela em ascensão, charmoso e divertido. Mas Kate terá de aprender a exprimir-se para além das suas criações gastronómicas se quer ser feliz com Nick e conquistar Zoe.

Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo

RTP2, 23h05

José Renato tem 35 anos, é geólogo e foi enviado para realizar uma pesquisa que implica atravessar o sertão do Nordeste brasileiro. A sua missão é avaliar o possível percurso de um canal que será feito desviando as águas do único rio caudaloso da região. À medida que a viagem de camião se desenrola, quilómetro a quilómetro, este homem vai fazendo uma retrospectiva da sua vida, revendo as alegrias e tristezas, as suas perdas e ganhos. Porém, depois de longos dias fechado naquela cabina do camião, a sensação de abandono e isolamento toma conta de si e o percurso vai-se tornando cada vez mais difícil de fazer. Um road movie ficcional realizado pelos brasileiros Karim Aïnouz e Marcelo Gomes, que conta com a narração de Irandhir Santos.

SÉRIES

Doom Patrol

HBO, streaming

Regressa a série de super-heróis idiossincráticos Doom Patrol, agora na sua terceira temporada. Estes heróis, com poderes estranhos adquiridos em circunstâncias trágicas, foram banidos pela sociedade e encontram consolo e propósito apenas junto uns dos outros. Voltamos para confrontar as consequências do confronto entre Dorothy (Abi Monterey) e Candlemaker. Agora, cada um dos membros da Doom Patrol terá de perceber quem é e decidir quem serão no futuro. Para acrescentar à confusão, nada como uma missão muito importante da qual Madame Rouge (Michelle Gomez) se esqueceu ao viajar no tempo.

Missa da Meia-Noite

Netflix, streaming

Estreia-se esta mini-série de Mike Flanagan, conhecido pelos seus filmes de terror como Doutor Sono (2019) ou Jogo Perigoso (2017), mas que fez, anteriormente, outra mini-série bem recebida para a Netflix, A Maldição de Hill House. Com Missa da Meia-Noite, Flanagan conta a história de uma comunidade de uma ilha pequena e isolada, onde os ânimos se exaltam com a chegada de um dos seus filhos pródigos (Zach Gilford) e de um cativante padre. Os eventos sobrenaturais que se começam a registar terão um preço.

Blood & Water

Netflix, streaming

Esta série sul-africana (vencedora do prémio de melhor drama televisivo nos South African Film and Television Awards), que envolve adolescentes, escolas privadas e crimes, volta para uma segunda temporada. Desta vez, o clã Parkhurst tem de tomar medidas mais intensas na sua busca pela verdade.

DOCUMENTÁRIO

Diz-me o que Vestes... Proteção para Todos os Gostos

RTP2, 16h02

Um documentário que investiga como evoluíram os animais para lidar com o ambiente externo, por vezes hostil. Sejam penas, escamas ou conchas, há características que servem propósitos específicos de sobrevivência.