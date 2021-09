Fundador da Quinta do Bill lança disco a solo com inédito de José Mário Branco

A Quinta do Bill foi fundada há quase 35 anos (irá completá-los em 2022), mas a carreira a solo de Carlos Moisés, seu fundador em 1987 juntamente com Paulo Bizarro, começa agora. Primeiro Solo, assinado apenas Moisés, é a sua estreia e chega esta sexta-feira às plataformas digitais e às lojas, em CD. Todas as dez músicas são dele, com letras de músicos amigos e de pessoas com as quais havia trabalhado. Há quatro de Sebastião Antunes (Quadrilha), duas de Moz Carrapa (Ala dos Namorados) e as restantes (uma de cada) são assinadas por José Mário Branco, Tim (Xutos & Pontapés) e pelos escritores José Luís Peixoto e Joaquim Franco.