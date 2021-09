Douglas Stuart: “Inspiram-me as almas ternas em lugares difíceis”

Com Shuggie Bain, romance de estreia, Douglas Stuart (n. 1976) recebeu o Booker Prize 2020, um dos prémios literários mais importantes do mundo. Foi o segundo autor escocês a ser distinguido — o primeiro, em 1994, foi James Kelman, com How Late It Was, How Late. Depois de o original ter sido rejeitado por 33 editoras norte-americanas e por mais uma dúzia de britânicas, Shuggie Bain chegou às livrarias uma semana antes de o mundo se ter fechado em confinamento. Parecia estar destinado ao silêncio. Mas o prémio trouxe-lhe uma segunda vida.