Os primeiros da nossa espécie na Europa enfrentaram climas muito frios

Cientista portuguesa ajudou a desvendar quais as temperaturas que os primeiros grupos de Homo sapiens na Europa tiveram de enfrentar há mais de 45 mil anos.

Os primeiros Homo sapiens (a nossa espécie) na Europa chegaram há mais de 45 mil anos. Mas que temperaturas encontraram na altura? Ossos de animais descobertos numa gruta na Bulgária – a casa desses primeiros humanos modernos na Europa – sugerem que tiveram de enfrentar climas muito mais frios do que os actuais, algo bem diferente do que se supunha até agora. Esta é mais uma peça a encaixar no incrível (e complexo) puzzle da evolução humana.