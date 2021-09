Afinal, as mais antigas pegadas humanas na América do Norte têm cerca de 20 mil anos

Uma equipa de cientistas relatou esta quinta-feira na revista Science a descoberta daquelas que podem ser as pegadas humanas mais antigas conhecidas na América do Norte. Os autores do artigo estimam que estas marcas encontradas no local que é hoje o Parque Nacional de White Sands têm entre 21 mil e 23 mil anos de idade, durante o Último Máximo Glacial. As descobertas indicam que os humanos estavam presentes no sul da América do Norte cerca de sete mil anos antes do que se pensava.