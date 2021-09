Vulcão de La Palma continua a expelir lava e a desalojar residentes

O vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, nas Ilhas Canárias, permanece activo e assim poderá continuar até um máximo de 84 dias, de acordo com as estimativas dos especialistas.

A prioridade das autoridades, neste momento, é alojar as milhares de pessoas que ficaram sem casa. Esta quinta-feira, o Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, visitou as vítimas acompanhado do rei Felipe VI e da rainha Letizia.