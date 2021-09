PÚBLICO vence Prémio SAPO para melhor estratégia de redes sociais

Portal SAPO distinguiu as melhores marcas e trabalhos no sector digital português, com o PÚBLICO a ser premiado na gestão de redes sociais em comunicação social.

O PÚBLICO foi distinguido pelos Prémios SAPO 2021 com o galardão para melhor estratégia de redes sociais, no campo do jornalismo digital. A 20ª edição dos prémios do portal online da Altice Portugal, distinções de referência do digital nacional, galardoou vários nomes e marcas do universo publicitário e da comunicação social, numa cerimónia realizada esta quinta-feira em Lisboa.

Entre os prémios para a imprensa digital, destaque ainda para o projecto Pandemia Clara, que venceu na categoria de serviço público, para a reportagem da RTP "Monsanto, um confinamento quieto que chega da aldeia", na categoria de inovação digital, e para o Observador, que conquistou o galardão de melhor reportagem multimédia com a peça "85 horas no Santa Maria".

No prémio do júri para o sector publicitário, a SamyRoad Portugal foi eleita agência criativa do ano. A Wavemaker venceu o prémio para a melhor agência de meios, enquanto o troféu de campanha do ano foi para a Partners, com a campanha Dia da Mulher, criada para a Altice.

Os Prémios SAPO atribuíram ainda pela primeira vez um galardão de carreira. Tim, vocalista dos Xutos & Pontapés, foi o agraciado.

Redes sociais do PÚBLICO em crescimento

Em Junho, o PÚBLICO ficou em segundo lugar nos Global Media Awards também na categoria de redes sociais, atrás da revista The Economist (Reino Unido), num lote de nomeados que incluía o jornal New Zealand Herald (Nova Zelândia), o diário Hindustan Times e a revista India Today (ambos da Índia), e o grupo Blick (Suíça).

Na altura, o PÚBLICO apresentou-se a concurso nos Global Media Awards com um conjunto de trabalhos desenvolvidos para a rede social Instagram ao longo do último ano de pandemia. Nesta rede, onde soma agora mais de 400 mil seguidores, o jornal tem apostado em descodificar e explicar os grandes temas noticiosos a uma audiência tendencialmente mais jovem através de uma abordagem multimédia, conjugando vídeo, fotografia, infografia e texto, com um especial foco no combate ao coronavírus e à desinformação. O último ano ficou consequentemente marcado por uma subida das visitas ao site do PÚBLICO com origem no Instagram.

Agora, os Prémios SAPO distinguem a estratégia do PÚBLICO para as redes sociais no seu todo. O PÚBLICO é actualmente o maior jornal generalista português no Instagram, no Twitter e no Linkedin, somando ainda mais de um milhão de seguidores no Facebook. Em cada um dos canais, o jornal comunica com diferentes públicos e demografias nos seus respectivos registos, privilegiando uma linguagem mais visual e explicativa no Instagram, a partilha mais imediata de informação no Facebook e no Twitter, e a disponibilização de eventos e de reportagens vídeo no YouTube.

A estratégia de redes sociais do PÚBLICO é planeada e executada diariamente num esforço conjunto que engloba a equipa de redes sociais, o departamento de análise de dados, a equipa de marketing editorial e a secção online, levando a vários públicos o jornalismo de excelência produzido pela redacção do jornal.

Nas redes sociais, como noutros meios, e num contexto de rápida mudança dos hábitos de consumo de quem nos lê, o PÚBLICO tem procurado diversificar os canais de contacto com os seus leitores, apostando também em newsletters, em podcasts, em notificações personalizáveis e na plataforma de programas Público Ao Vivo.