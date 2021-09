A UE cedeu às exigências das farmacêuticas em negociações secretas sobre o preço das vacinas

Em Setembro de 2020, o principal negociador de vacinas da Comissão Europeia fez uma promessa. As doses custariam entre 5 e 15 euros, assegurou Sandra Gallina aos deputados do Parlamento Europeu. “Não podemos ir além de certos limites porque não seria acessível”, disse, numa reunião do Comité de Saúde. Mal sabia Gallina que o tecto que anunciara se iria desmoronar sob a pressão dos fabricantes de vacinas.