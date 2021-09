Onde preciso de usar máscara? E apresentar o certificado digital?

A entrada na terceira, e última, fase de desconfinamento dá forma ao tão esperado regresso à normalidade, com o cair da máscara de protecção individual em alguns espaços e do certificado digital noutros. Os bares e discotecas podem reabrir a partir do dia 1 Outubro, estando a entrada vinculada à apresentação do certificado ou de teste negativo à covid-19. Já em restaurantes, ginásios, estabelecimentos turísticos e alojamento, ele deixa de ser necessário. A máscara passa, então, a ser obrigatória apenas em locais onde esteja população de maior risco, como o caso de lares ou hospitais; locais com grande afluência populacional, como as grande superfícies comerciais; e locais onde as pessoas permanecem durante longos períodos de tempo, como as salas de espectáculo ou as salas de aula.