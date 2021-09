Medidas anunciadas pelo Governo são “opção equilibrada”. “As pessoas precisam de voltar a ter vida social”, diz especialista

Bernardo Gomes, médico de saúde pública, explica que a exigência do certificado de vacinação para entrar nos bares e discotecas permite “reduzir probabilisticamente a infecção” em locais onde as pessoas circulam e o nível de exposição é superior. Por outro lado, “os restaurantes são locais em que as pessoas estão em lugares fixos e cuja ventilação pode ajudar a minimizar o risco”.