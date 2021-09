Máscaras deixam de ser obrigatórias nos recreios das escolas

As máscaras vão deixar de ser obrigatórias nos espaços exteriores das escolas, por exemplo, nos recreios das instituições de ensino. A informação foi avançada esta quinta-feira pelo primeiro-ministro depois de reunião do Conselho de Ministros, que aprovou o levantamento de restrições previsto no plano de desconfinamento apresentado em Julho. Uma vez que António Costa exceptuou apenas o exterior, isso significa que nas salas de aula e no restante espaço interior permanecerá a obrigatoriedade.

“Quanto ao ano lectivo, o Conselho de Ministros também tomou a decisão de clarificar desde já que o uso de máscara não é obrigatório nos espaços exteriores das escolas, designadamente nos recreios”, disse António Costa.

O levantamento desta obrigação vem assim alterar as regras em vigor até ao momento, que mantinham as máscaras obrigatórias em edifícios de uso público, lojas, cinemas e escolas. No início do mês, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse que a utilização da máscara iria continuar a ser recomendada pelas autoridades de saúde em alguns contextos concretos, como os recreios das escolas e alguns eventos no exterior.

António Costa anunciou ainda que a Direcção-Geral da Saúde (DGS) vai “nos próximos dias” actualizar os critérios de isolamento profiláctico. Nas últimas semanas, Graça Freitas tem repetido que as autoridades de saúde estão a rever as normas de isolamento e que a tendência será para passar a distinguir vacinados de não vacinados. Esta actualização “permitirá responder aos problemas que ainda têm subsistido por haver isolamento de pessoas vacinadas”, referiu o primeiro-ministro em conferência de imprensa.

Actualmente, há apenas dois países na União Europeia (UE) que não fazem essa distinção: Portugal e Roménia. No caso português, o número de dias de isolamento (14) é o maior da UE.