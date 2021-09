Covid-19 em Portugal. Mais cinco mortes e 885 novos casos

Portugal registou na quarta-feira cinco mortes devido à covid-19 e 885 novas infecções, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta quinta-feira. Os internamentos desceram tanto em enfermaria, como nos cuidados intensivos. As regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte acumulam entre si 588 novos casos, representando 66,4% das infecções reportadas esta quinta-feira.

Desde o balanço anterior, há menos 14 doentes hospitalizados em Portugal, num total de 412. Destes, 75 estão em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos três.

Dos cinco óbitos registados, dois foram na região Centro, dois em Lisboa e Vale do Tejo e um no Norte. Entre as vítimas, quatro eram mulheres: duas com idade compreendida entre os 60 e os 69 anos, e duas com 80 ou mais anos. A covid-19 matou ainda, nas últimas 24 horas, um homem com 80 anos ou mais.

Nesta quinta-feira foram anunciadas também mais 983 recuperações, num total de 1.014.772. Desde o início da pandemia, em Março de 2020, o país soma 1.064.876 casos confirmados e 17.938 vítimas mortais. Há 32.166 casos activos de infecção, menos 103 do que no dia anterior, e 28.235 contactos em vigilância pelas autoridades, menos 231 do que no último balanço.

Lisboa e Norte somam 66,4% das infecções

A região de Lisboa e Vale do Tejo tem a fatia maior das novas infecções, com 330 casos. Ligeiramente atrás está a região Norte com 258 novos casos. Estas duas regiões totalizam 588 novas infecções — o que representa cerca de 66,4% dos casos registados em Portugal nesta quarta-feira.

Seguem-se o Centro com 140, o Algarve com 103, e o Alentejo com 44. As regiões autónomas dos Açores e da Madeira somam, duas e oito infecções, respectivamente.

Segundo o relatório da DGS, já morreram de covid-19 9408 homens e 8530 mulheres, tendo 11.699 idades acima dos 80 anos, o que corresponde a cerca de 65,2% do total.

A matriz de risco — que marca o compasso do desconfinamento pelo cruzamento da incidência do vírus com o índice da transmissibilidade, o R(t) — é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras.

Os dados da actualização de quarta-feira mostram que o país continua a aproximar-se da zona verde da matriz. O R(t) manteve-se de 0,82 a nível nacional, e 0,81 no continente. Já a incidência a 14 dias por cem mil habitantes é agora de 137,4 casos de covid-19 a nível nacional e 140,1 no continente.