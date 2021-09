Covid-19. Portugal avança para a última fase de desconfinamento

O levantamento de restrições tem efeito a partir do dia 1 de Outubro. Medidas foram anunciadas esta quinta-feira depois da reunião do Conselho de Ministros.

Portugal vai avançar para a terceira e última fase de desconfinamento. O Governo aprovou o levantamento de restrições previsto no plano de desconfinamento apresentado em Julho. O aligeirar de medidas foi anunciado em conferência de imprensa esta quinta-feira depois de reunião do Conselho de Ministros, numa altura em que Portugal se aproxima da meta de ter 85% da população completamente vacinada contra a covid-19, que deverá ser alcançada nos últimos dias do mês.