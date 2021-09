Caso da médica tetraplégica baleada pelo pai volta a ser julgado pela quinta vez

O julgamento do ex-fuzileiro que deixou a filha tetraplégica, depois de a ter atingido a tiro por ter ciúmes do namorado, vai ser parcialmente repetido pela quinta vez. O Tribunal da Relação de Lisboa anulou a mais recente decisão do Tribunal de Almada sobre o caso, que condenou o arguido a 17 anos de cadeia, e mandou os juízes de primeira instância do Tribunal de Almada refazerem uma vez mais o respectivo acórdão.