Um voto por 50€ no supermercado. O caso da alegada compra de votos em Vila do Conde

O candidato à Junta de Freguesia de Macieira da Maia, Filipe Santos, ofereceu 100 euros a um casal idoso para votar no movimento independente, em vez do PS, mas com uma condição: tinham de fotografar o boletim de voto com a cruz no movimento independente NAU. Neste P24 ouvimos o relato da jornalista Margarida Gomes.

