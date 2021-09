Qual é o Portugal dos “pequeninos”? Veja as apostas dos pequenos partidos

Nestas eleições existirão quatro novos partidos nos boletins: Iniciativa Liberal, Chega, Aliança e Volt estreiam-se na corrida às autárquicas e todos eles apostam no litoral do país.

No próximo domingo, o país volta às urnas, desta vez para escolher os seus representantes a nível local. Em 2017, o PS foi o grande vencedor das eleições, tendo conquistado 161 de 308 câmaras municipais ― 142 das quais com maioria absoluta (mais 22 do que em 2013) ― o que representou 37,8% dos votos apurados. Este ano, além dos novos partidos que se estreiam nas autárquicas – como é o caso do Volt, Chega, Iniciativa Liberal – existem ainda 66 candidaturas de candidatos independentes.