Costa confirma desconfinamento mas tenta travar críticas de eleitoralismo

Pressionado pelas acusações de eleitoralismo feitas à esquerda e à direita, o líder do Governo anunciou a entrada na última fase do desconfinamento, lembrando que o executivo está apenas a cumprir o que já estava previsto.

Em plena campanha eleitoral autárquica, a passagem para a terceira e última fase prevista do desconfinamento foi anunciada esta quinta-feira com pinças pelo primeiro-ministro, que assim tentou afastar as críticas de eleitoralismo feitas pela oposição que antecipavam a chegada de boas notícias.