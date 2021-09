Campanha em balanço: A arma poderosa do PS e as trincheiras da oposição

Ao penúltimo dia de campanha eleitoral autárquica, já se faz o balanço e é possível perceber as expectativas de cada um dos partidos com assento parlamentar.

O secretário-geral do PS, António Costa, percorreu o país durante a campanha eleitoral para as autárquicas prometendo usar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para o país ir “mais além”. Um argumento contestado por toda a oposição, que o criticou por estar a misturar as funções de secretário-geral do PS e de primeiro-ministro. O balanço da campanha eleitoral, partido a partido, foi feito pela Lusa.