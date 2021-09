Tens entre 18 e 20 anos? Podes viajar de borla pela União Europeia

Depois de uma paragem devido à covid-19, a DiscoverEU está de volta em força: tem 60 mil viagens para dar a jovens europeus com idades entre os 18 e os 20 anos. O programa oferece a possibilidade de viajar por toda a Europa de comboio (salvo excepções, de forma a permitir a participação de pessoas que vivam em zonas remotas ou ilhas).

As candidaturas arrancam a 12 de Outubro e terminam a 26 do mesmo mês e estarão disponíveis no site do programa. Excepcionalmente poderão candidatar-se também os jovens elegíveis nas duas fases de 2020 (nascidos entre 1 de Julho de 2001 e 31 de Dezembro de 2002), que foram canceladas devido à pandemia de covid-19.

Para participar deves ter nascido entre 1 de Julho de 2001 (inclusive) e 31 de Dezembro de 2003 (inclusive); ter nacionalidade de um dos países que pertencem à União Europeia; indicar o número de cartão de cidadão ou passaporte. Depois, será necessário responder a um questionário de seis perguntas sobre a União Europeia e os seus programas.

O objectivo do DiscoverEU é “fomentar um sentimento de união e solidariedade em toda a EU através de viagens transfronteiriças e aprendizagem intercultural”, lê-se em comunicado. Caso sejas aceite, poderás fazer uma viagem com a duração mínima de um dia e máxima de 30, entre os dias 1 de Março de 2022 e 28 de Fevereiro de 2023.

Mas não tens de viajar sozinho: é possível viajares com um grupo de até quatro amigos, desde que também eles satisfaçam os critérios de selecção acima mencionados. Eles também se devem candidatar, indicando o teu código de candidatura.

Uma vez que “a trajectória da pandemia ainda é desconhecida”, serão dadas a todos os seleccionados viagens flexíveis, sendo possível alterar as datas a qualquer momento. Mais informações aqui.