Habitação indecente em Portugal

Fui convidada recentemente pelo realizador de um programa a emitir no canal francês Arte TV - Vox Pop intitulado Habitação indecente na Europa a responder a algumas questões sobre o caso português. A partir dos dados estatísticos divulgados pelo Eurostat, Portugal é um dos países da União Europeia dos 27 (UE27) com piores resultados ao nível da qualidade da habitação em 2019.

A desvantagem portuguesa é particularmente grande relativamente à proporção da população a residir em alojamentos com problemas na cobertura, paredes, piso, estrutura ou caixilharia. Enquanto na UE27 13% da população vive em alojamentos com um estado de conservação mau, em Portugal esta situação atinge quase o dobro da prevalência, 24 %. (ver mapa abaixo)

Poder-se-ia argumentar que os dados do Eurostat, que resultam de entrevistas realizadas a uma amostra de famílias residentes, são pouco fiáveis ou que têm um erro associado; contudo, os dados dos Censos, baseados na avaliação dos entrevistadores do Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam para resultados semelhantes.

As fragilidades relacionadas com as condições qualitativas da habitação são sobretudo prevalecentes no caso dos edifícios antigos (anteriores a 1945), com contratos de arrendamento antigos (anteriores a 1990) e nos alojamentos não clássicos (barracas, ou similares). Estas situações tendem a apresentar piores condições habitacionais, incluindo mesmo casos de alojamentos sem eletricidade, sem água, sem retrete, sem esgoto ou sem banho.

Esta situação é o resultado da conjugação de cinco fatores.

Em primeiro lugar, ao longo de quase uma década, como expressão do impacto da crise financeira mundial na dívida soberana, do não investimento por parte do Governo e dos municípios na construção e reabilitação de imóveis que pudessem responder às necessidades de habitação por parte das famílias de rendimentos médios e baixos.

Em segundo lugar, resultou do aumento dos preços da habitação, não acompanhado pelos salários, no contexto do aumento da financeirização da habitação nas principais cidades portuguesas. E sobre isto é preciso referir duas coisas: enquanto noutros países os governos têm definido um aumento do imposto de selo no caso da compra por estrangeiros e para segunda habitação; ou têm limitado o funcionamento do alojamento local (por exemplo a 90 dias por ano), em Portugal continua a admitir-se a expansão do alojamento local sem grandes restrições, e a apoiar a compra pelos estrangeiros. Apesar de todas as críticas o Governo socialista mantém programas como os “vistos Gold"ou de incentivo fiscal a não residentes, estimulando a compra de habitação por estrangeiros que não vivem e trabalham no país.

Em terceiro lugar, os esforços públicos que apoiaram a construção e a compra de habitação durante 25 anos em Portugal, entre 1987 e 2011, não protegeram essa habitação de aumentos de preços especulativos. Pense-se por exemplo na habitação produzida pelas cooperativas de habitação, que beneficiaram ainda do apoio dos municípios ao nível de terrenos municipais e impostos a taxas reduzidas, e que se encontram atualmente a ser comercializada no mercado de habitação a preços especulativos que as famílias de rendimentos médios não conseguem pagar.

Em quarto lugar, Portugal, durante décadas, prosseguiu uma política de regulação do setor de arrendamento privado pouco sofisticada em que o valor das rendas antigas foi mantido independentemente dos níveis de rendimento dos inquilinos, dos valores de mercado e do próprio valor patrimonial do imóvel, admitindo-se inclusivamente que os contratos de arrendamento eram transmitidos por herança. Uma política que deteve o investimento no setor de arrendamento privado e alimentou a degradação nos edifícios arrendados com contratos de arrendamento antigos. Note-se que, embora os edifícios construídos até 1945 representassem, em 2011, apenas 14,4% do parque habitacional, estes concentravam as maiores necessidades de reabilitação. Nos Censos de 2011, 58% dos edifícios construídos até 1945 demonstravam necessidade de grandes reparações.