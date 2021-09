O frenesim de António Costa: uma explicação

Têm sido viagens de milhares de quilómetros e promessas de milhares de milhões de euros. António Costa anda numa roda-viva. Num dia está em Beja. No outro dia em Matosinhos. A seguir no Funchal – sempre a transbordar de entusiasmo e com uma verba do PRR para distribuir em cada capelinha. Há quem diga que estamos numa campanha para as eleições autárquicas. Mas, a avaliar pelas aberturas dos telejornais, não se nota qualquer diferença para uma campanha de legislativas. O primeiro-ministro está em todo o lado, como Nosso Senhor, a prometer tudo, o tempo todo.