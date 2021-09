Alemanha, eleições, liderança e compromisso

No próximo dia 26 terão lugar as tão aguardadas eleições na Alemanha. A saída de Angela Merkel confere a este momento uma expectativa singular. E se a história da democracia alemã desde o pós-guerra é moldada pela estabilidade governativa e pela capacidade para alcançar compromissos, a principal interrogação reside em saber de que forma esse carácter do sistema político irá resistir ou adaptar-se.