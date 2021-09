Notas sobre o dinheiro do futuro

“Uma versão puramente peer-to-peer de dinheiro electrónico permitiria fazer pagamentos online directamente de uma parte para outra, sem passar por uma instituição financeira” – é esta a primeira frase do artigo onde Satoshi Nakamoto descreve o funcionamento da bitcoin.

Quase 13 anos depois, há um pequeno grupo de criptomoedas, entre as quais a pioneira bitcoin, que passaram por vertiginosos altos e baixos, tornaram-se conhecidas de pelo menos algumas fatias da população, e estão a fazer incursões no mundo dos sistemas de pagamento electrónico.

O PayPal tem um serviço recente nos EUA e no Reino Unido que permite transaccionar criptomoedas (quatro, para ser exacto: Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash; o site Coinmarketcap lista mais de de onze mil “moedas”).

Nos EUA, os utilizadores do PayPal podem usar fundos em criptomoedas no momento da compra – o que é muito diferente de pagar com criptomoedas. Quando o utilizador faz a compra, as criptomoedas são convertidas em dólares. E, como o PayPal avisa, essa conversão pode gerar mais-valias e ser alvo de tributação. O mesmo acontece com os cartões da Visa associados a carteiras de criptomoedas. Com esta tecnologia, comprar um café pode significar pagar impostos sobre o rendimento (embora não em Portugal).

Some-se a isto as discussões sobre regulação do sector e surgem questões: estão as criptomoedas a avançar para uma fase de maior maturidade? O que é que isto pode significar para o futuro dos pagamentos e do próprio dinheiro? E o que esperar das criptomoedas que já existem?

As perguntas são mote para um artigo a ser publicado em breve no PÚBLICO. Entretanto, nas minhas conversas sobre o assunto com académicos, surgiram várias ideias interessantes. Uma delas é a de que as criptomoedas dificilmente serão o dinheiro do futuro; mas tiveram o condão de nos pôr a pensar sobre o que pode ser o dinheiro – e sobre quão tecnológico pode ser.

“As criptomoedas chamaram a atenção para a tecnologia do dinheiro ser antiga. É um choque”, disse-me o economista (e colunista do PÚBLICO) Ricardo Cabral.

Como é que o dinheiro pode ser mais tecnológico? Adoptando alguns conceitos das criptomoedas e tornando-se, por exemplo, absolutamente rastreável. Também pode incorporar muito mais informação sobre quem o usa.

Quem quer que seja Satoshi Nakamoto, seria interessante saber o que pensa sobre aquilo em que a sua ideia de dinheiro se está a transformar.

