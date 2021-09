Exclusivo Autárquicas 2021

O que acontecer na capital no domingo à noite vai ter leitura política à escala nacional. Carlos Moedas começou a corrida com a promessa de expulsar os socialistas da câmara para depois os expulsar do Governo. Já Fernando Medina tenta colar o principal opositor ao passado e não se cansa de fazer apelos ao voto útil, para não ter de depender da esquerda.