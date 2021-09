Por um dia, o passado escavado em Tróia está à vista antes de voltar a ser tapado

Os arqueólogos não param de desenterrar o passado nas ruínas romanas de Tróia, onde se encontra a maior indústria de salga de peixe do Império Romano. Nesta sexta-feira pode-se visitar as mais recentes descobertas, que voltarão a ficar escondidas.

Ao final da manhã do primeiro dia de Outono, em que os termómetros chegaram aos 28 graus, duas arqueólogas e três trabalhadores estavam a realizar os trabalhos finais da mais recente escavação em Tróia. Ana Patrícia Magalhães, coordenadora da escavação, diz ao PÚBLICO que às vezes “é difícil trabalhar tantas horas ao sol”, mas logo a seguir refere que também não conseguiriam “fazer nada” com chuva. Os trabalhos em curso nas Ruínas Romanas têm revelado mais vislumbres do passado, incluindo uma hospedaria do século XVII, um caminho calcetado, possivelmente do século XVIII, e um cemitério romano. Nesta sexta-feira, 24 de Setembro, em plena comemoração das Jornadas Europeias do Património, vai haver visitas gratuitas às ruínas, que requerem inscrição.