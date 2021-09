Restaurantes e lojas sem limitações no número de clientes

Certificado electrónico covid-19 também deixa de ser obrigatório no acesso a estabelecimentos de restauração e turismo. Máscara obrigatória nas grandes superfícies comerciais.

Como se esperava, o Conselho de Ministros (CM) levantou esta quinta-feira várias limitações existentes no acesso a estabelecimentos de restauração e do comércio em geral. A partir de 1 de Outubro, deixa de existir qualquer limitação ao número de pessoas dentro dos estabelecimentos de restauração, bem como no número de clientes por grupo.

E as cerimónias de casamentos e baptizados também deixam de ter lotação limitada.

Numa altura em que o país se aproxima dos 85% de população vacinada, foi igualmente aprovado o fim da exigência do certificado digital de vacinação ou de teste negativo para aceder ao interior dos restaurantes à sexta-feira à noite e aos fins-de-semana. A prova de vacinação completa ou teste negativo também deixa de ser exigido em estabelecimentos turísticos e de alojamento local.

As restantes lojas comerciais, incluindo supermercados, também deixam de ter limite de pessoas por metro quadrado. Mas nas grandes superfícies comerciais, como centros comerciais, ou hipermercados, há uma limitação que permanece, que é a do uso obrigatório de máscara.

Na terceira fase de desconfinamento também caem as limitações de horários impostas a várias actividades comerciais, retomando, assim, o número de horas de funcionamento que faziam no período anterior à pandemia de covid-19.