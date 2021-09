Passageiros da TAP ainda têm 250 milhões de euros em vouchers

Montante ligados aos efeitos da pandemia está 11,5% abaixo do que estava registado nas contas da transportadora aérea portuguesa no final de Dezembro.

Os passageiros da TAP tinham em mãos 249,8 milhões de euros em vouchers no final de Junho, de acordo com o relatório e contas do primeiro semestre agora divulgado, valor que fica 11,5% abaixo do que estava registado nas contas da empresa no final de Dezembro.