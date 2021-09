Governo mantém CTT como prestador do serviço público postal

O Governo aprovou em Conselho de Ministros a resolução que mantém a empresa presidida por João Bento como a concessionária do serviço postal. A resolução “determina a designação da CTT – Correios de Portugal, S.A. como prestador do serviço postal universal e define condições de prestação do serviço pela concessionária”, lê-se no comunicado divulgado após a reunião desta quinta-feira.

Os CTT são os actuais concessionários do serviço postal universal, depois de o Governo ter decidido prolongar por mais um ano o contrato de concessão que terminava em Dezembro de 2020.

O Ministério das Infra-estruturas já havia garantido ao PÚBLICO que o novo prestador do serviço postal universal (SPU) estaria designado e em serviço a 1 de Janeiro de 2022. Mantendo-se a entidade, o que se altera são as condições contratuais que vinculam a empresa privada e o Estado, mas sobre isso ainda nada se sabe.

Segundo o comunicado desta quinta-feira, o Governo pretende “assegurar que as obrigações do concessionário são definidas com clareza, num equilíbrio entre a garantia da continuidade da prestação do serviço postal universal nos moldes existentes e a introdução de ajustamentos que traduzam a mudança das condições dessa prestação e as necessidades das populações, das actividades económicas e sociais”.

Os CTT têm sublinhado que o actual contrato não assegura condições de sustentabilidade financeira para o desempenho da actividade de prestador do SPU, e até iniciaram uma acção contra o Estado por ter prorrogado o contrato unilateralmente nas mesmas condições estabelecidas há 20 anos.

Os CTT exigem uma compensação de 44 milhões de euros ao Estado, a que se junta um pedido de indemnização de 23 milhões de euros devido aos impactos da pandemia na actividade concessionada em 2020.