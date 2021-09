Portuguesas assustaram as terceiras cabeças-de-série

Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo perderam por 7-6 e 7-5 nos oitavos-de-final do 17.º torneio do ano do World Padel Tour (WPT).

Mais uma vez, o jogo dos oitavos-de-final voltou a ser fatal para Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo, mas as campeãs nacionais de padel deram nesta quinta-feira muito luta às terceiras cabeças-de-série do Lugo Open 2021. Na Galiza, contra Lucía Sainz e Bea González, as portuguesas perderam por uns equilibrados 7-6 e 7-5.

Após uma boa vitória na primeira partida do 17.º torneio do ano do WPT, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo voltaram a cruzar-se nos “oitavos” com uma das duplas favoritas, mas estiveram em muito bom nível.

Contra as espanholas Lucía Sainz, n.º 4 do ranking do principal circuito mundial, e Bea González, n.º 7, as padelistas portuguesas colocaram em causa o favoritismo das rivais, mas, no primeiro parcial, foram batidas por 7-3 no tie-break.

No set seguinte, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo voltaram a assustaram as terceiras cabeças-de-série, mas após chegarem ao 5-5, perderam um jogo de serviço, permitindo que Sainz e González, finalistas do último Barcelona Master, garantissem em Lugo a qualificação para os quartos-de-final.