Para que serve esta Canção quando alguém a ouve? Garcia explica

Há quem leve uma carta a Garcia, mas neste caso é Garcia que nos traz, não uma carta, mas uma Canção – que aliás são várias. Confuso? É melhor explicar: Canção é o título do novo álbum de Garcia, cantor e compositor que antes assinava João Garcia Barreto. Mas entre Refúgio (de 2014, mas lançado em 2015) e Canção (2021) vão mais do que cinco anos, vai uma experiência que o levou a dedicar um disco aos criadores de canções portugueses, com uma lista que, escutando as canções de Canção, é identificável ao ouvido ou por citações directas, sendo mencionados os nomes de Jorge Palma, José Mário Branco, Phil Mendrix (de cuja banda Garcia fez parte), B Fachada, Benjamim, Lena d’Água ou, noutras latitudes, até de Jacques Brel e Piaf.