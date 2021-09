Salas de espectáculo saúdam lotação a 100%

Talvez ainda haja esperança para os fãs do cineasta norte-americano Gus Van Sant, um artista multifacetado que se estreia como encenador esta semana em Lisboa, no Teatro Nacional D. Maria II, e que tem as oito sessões do musical Andy completamente esgotadas. Ainda não se sabe se as três sessões do espectáculo previstas para Outubro poderão ver a sua plateia aumentada, mas a administração está a estudar a possibilidade depois de o Conselho de Ministros ter anunciado esta quinta-feira que a lotação das salas pode passar a 100%.