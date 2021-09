Quinta, na TV: entre aranhas e ursos, surgem ascensões planetárias e Visões de Star Wars

CINEMA

Urso Negro

TVCine Top, 21h30

Aubrey Plaza é Allison, uma antiga actriz-tornada-realizadora que procura inspiração numa remota casa sobre um lago, onde é recebida por Gabe (Christopher Abbott) e Blair (Sarah Gadon). Isto é apenas o início de um triângulo amoroso onde realidade e ficção são difíceis de distinguir. Um filme realizado por Lawrence Michael Levine que esteve presente no Festival de Sundance, em Janeiro de 2020.

Aracnofobia

Hollywood, 23h

Misturando os géneros do terror e da comédia, Aracnofobia leva o medo de aranhas ao extremo. O Dr. Ross Jennings (Jeff Daniels) muda-se com a sua família para uma pequena cidade na Califórnia. Tudo parece estar a correr bem quando uma tarântula acasala com uma aranha local - o que vai provocar uma verdadeira catástrofe e uma série de estranhas mortes. Quem confere a vertente cómica ao filme é Delbert McClintock (John Goodman), o exterminador local, que se revela impotente perante tantos e tão perigosos aracnídeos. O filme foi realizado por Frank Marshall, colaborador assíduo de Steven Spielberg, que produziu o filme.

A Ascensão de Júpiter

Fox, 23h59

O nascimento de Jupiter Jones auspiciava um grande destino. Mas hoje, já adulta, apesar de sonhar com um futuro grandioso, acorda todos os dias para a dura realidade de uma vida medíocre como empregada de limpeza. Quando descobre que Caine Wise, um guerreiro interplanetário, veio ao planeta Terra para a proteger, a jovem dá-se conta de que, para sua surpresa, é a sucessora de um extraordinário legado que pode alterar a ordem do Universo. Jupiter depressa percebe que a sua vida corre sério perigo e que, para sobreviver, apenas poderá contar com a sua própria coragem e a deste desconhecido. Realizado pelas irmãs Wachowski (Matrix), um filme que conta com Mila Kunis, Channing Tatum, Sean Bean, Eddie Redmayne e Douglas Booth nos principais papéis.

SÉRIES

Os Mistérios de Frankie Drake

Fox Crime, 22h

Estreia da quarta temporada desta série passada em Toronto, na década de 1920, onde Frankie Drake (Lauren Lee Smith) e a sua sócia Trudy Clarke (Chantel Riley) trabalham como as únicas mulheres detectives da cidade, aceitando os casos que a polícia não quer investigar. A apoiá-las estão a agente Mary Shaw (Rebecca Liddiard) e a assistente de morgue Flo Chakowitz (Sharron Matthews). No início desta nova fornada de episódios, uma caça ao tesouro torna-se no cenário de um crime e o caso de um príncipe raptado exige um tratamento delicado.

New Amsterdam

Fox Life, 22h20

Chegamos à quarta temporada de New Amsterdam com vários fios pendentes, como o desenvolvimento da relação de Max (Ryan Eggold) e Helen (Freema Agyeman) ou o futuro do médico psiquiatra Iggy Frome (Tyler Labine). Ao mesmo tempo, e caso a caso, vai-se restabelecendo a glória da unidade de saúde que dá nome à série, o mais antigo hospital público dos EUA.

Star Wars: Visões

Disney+, streaming

Uma nova entrada no universo de Star Wars, que juntou sete estúdios japoneses de anime — Kamikaze Douga, Geno Studio (Twin Engine), Studio Colorido (Twin Engine), TRIGGER, Kinema Citrus, Science Saru e Production I.G. — para criar uma série antológica de histórias que exploram uma nova perspectiva deste mundo galáctico. Cada um destes, traz a sua própria marca visual e narrativa — seja um duelo em que um forasteiro ajuda uma vila, ou um par de gémeos que nasceu do lado negro da Força, ou uma banda a tentar singrar no planeta Tatooine. Andrew Kishino, Jaden Waldman, Alison Brie, Anna Cathcart, Kyle Chandler, Greg Chun, Jamie Chung, Hiromi Dames, Jordan Fisher, Karen Fukuhara, Kimiko Glenn ou Henry Golding são alguns dos actores que dão vozes às personagens. Os nove episódios já estão disponíveis na plataforma Disney+.

DOCUMENTÁRIOS

Um Mundo Sem Abelhas?

RTP2, 20h35

Estreia deste documentário que investiga a ameaça de extinção face a um convencionalmente comum insecto: a abelha. O alerta já soou e as abelhas precisam de ser protegidas. Não apenas pela sua própria existência mas pelo seu papel nos ecossistemas a nível mundial. Neste filme, Nicolas Dupuis e Elsa Putelat viajam pelo mundo em busca dos mais activos intervenientes e das possíveis soluções, já existentes e imaginadas.