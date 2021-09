Julinho KSD: “Esta música é para sentir, mandar coisas cá para fora e dançar”

O extremo-esquerdo Júlio Lopes seguia nesse dia pelo lado direito do campo, conduzindo a bola a grande velocidade como era seu hábito, procurando contornar para o centro do terreno, para rematar directo à baliza ou procurar um companheiro bem posicionado na grande-área. Estávamos na época futebolística de 2018-19, ele envergava a camisola amarela do Sintrense, quando aconteceu aquilo. “Eu ia com a bola, prendi o pé no relvado sintético, um adversário fez-me carga de ombro, e senti de imediato o ombro a deslocar-se. Rodei o corpo sobre o joelho, que estalou, e quando dei por ele estava todo torto, fora do sítio.”