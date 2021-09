Escolhidos os dez finalistas da 1.ª edição do Prémio FLAD de Desenho

O vencedor da primeira edição do Prémio FLAD Desenho, no valor de 20 mil euros, vai ser anunciado a 30 de Outubro, durante a Drawing Room Lisboa.

Os dez artistas finalistas do Prémio de Desenho da Fundação Luso-Americana (FLAD) foram hoje anunciados pela feira de arte Drawing Room, parceira da iniciativa, envolvendo nomes como Adriana Molder, Pedro Tropa e Pedro Tudela.

AnaMary Bilbao, Gonçalo Pena, Mattia Denisse, a dupla Musa Paradisíaca, de Eduardo Guerra e Miguel Ferrão, Pedro Henriques, Sara Bichão e Sara Chang Yan são os restantes finalistas, hoje anunciados.

O trabalho destes dez artistas vai estar em exposição na 4.ª edição da Drawing Room Lisboa, que vai decorrer de 27 a 31 de Outubro, na Sociedade Nacional de Belas-Artes.

O novo prémio anual, no valor de 20 mil euros, tem como objectivo “apoiar a criação e os artistas, reconhecendo o talento artístico em Portugal”.

“A área de produção artística escolhida foi o desenho, pela sua importante representação na Colecção de Arte Contemporânea da FLAD, e por constituir uma expressão artística de relação muito íntima com o criador de arte”, lê-se no comunicado hoje divulgado.

A organização do prémio adianta ter recebido 300 candidaturas, sublinhando que os artistas portugueses, com trabalho na área do desenho, “aderiram em grande número a esta iniciativa”, para mais tratando-se ainda de uma primeira edição.

O júri da nova fase do prémio é composto pelo investigador António Pinto Ribeiro, o artista plástico Jorge Martins e a directora da Drawing Room, Mónica Álvarez Careaga.

O vencedor da primeira edição do Prémio FLAD Desenho vai ser anunciado a 30 de Outubro, durante a Drawing Room Lisboa.