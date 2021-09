“O conflito é uma ferramenta construtiva”: finalmente, a festa para a representação portuguesa na Bienal de Veneza

Pavilhão de Portugal despede-se do Palácio Lolin com a inauguração oficial da exposição In Conflict . É a recta final de uma longa conversa promovida pelo atelier depA sobre casos de arquitectura de tensão e um apelo à permeabilidade da disciplina.

Veneza pode ver desde Maio a exposição In Conflict, que representa Portugal na centralíssima Bienal de Arquitectura de Veneza e que o jovem atelier depA fez em torno de sete casos de arquitectura portuguesa marcados pela tensão e controvérsia, das Torres do Aleixo a Pedrógão Grande. Mas só esta quinta-feira se cortou uma fita imaginária e entrou nesse grande palácio cheio de correntes de ar que é a arquitectura habitacional portuguesa, na inauguração oficial do Pavilhão de Portugal com o qual os depA são claros: “Não estamos a vender a arquitectura portuguesa como sendo muito boa, estamos a dizer que queremos mudar as coisas. É mais generoso, é mais aberto”, resume o arquitecto Luís Sobral.