Cinco séries inspiradas em filmes notáveis

Bates Motel

Prime Video

Prequela actualizada de Psycho – a obra-prima de Alfred Hitchcock, baseada no romance homónimo de Robert Bloch, que contou com Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin e Janet Leigh como protagonistas –, esta série foi criada em 2013 por Carlton Cuse, Kerry Ehrin e Anthony Cipriano, produzida pela Universal Television e exibida originalmente pela A&E. Aqui, é a adolescência do problemático Norman Bates e o seu relacionamento com Norma, a mãe, que nos transporta novamente ao cenário do famoso Bates Motel, localizado na fictícia cidade de White Pine Bay (Oregon), onde ambos decidiram começar uma nova vida após a morte do pai de Norman. Apesar das aparências de normalidade, mãe e filho formam laços de tal modo estreitos que, para além de os distanciar de Dylan, o outro filho de Norma, torna credível o desfecho revelado na obra que lhe deu origem (também mostrado na quinta e última temporada). Com Freddie Highmore a encarnar a personagem Norman e Vera Farmiga a personagem de Norma, o elenco conta também com as interpretações de Max Thieriot, como Dylan, e de Rihanna, enquanto Marion Crane, a mulher assassinada na célebre cena do duche. Pela sua prestação, em 2014, Vera Farmiga foi galardoada com o Prémio Saturno, pela Academia de Filmes de Ficção Científica, Fantasia e Terror. Bates Motel teve ainda três nomeações para os Emmys.

Fargo

TVCine +

“Fargo” começa com o anúncio: “Esta é uma história verdadeira (...). A pedido dos sobreviventes, os nomes foram alterados. Por respeito aos mortos, o resto é contado exactamente como aconteceu.” Na verdade, tudo isto é mentira. Munida de humor negro, esta antologia foi criada em 2014 por Noah Hawley (Bones, The Unusuals, My Generation ou Legion), para o canal norte-americano FX, e inspira-se no filme homónimo de Joel e Ethan Coen, listados aqui como produtores executivos. Tem três temporadas já estreadas em Portugal, cada uma delas com a sua própria história e personagens. Em comum, têm entre si a intriga, o engano, o assassinato e as constantes referências aos filmes dos Coen. Tudo começa com o misterioso Lorne Malvo (Billy Bob Thornton), que chega à pequena localidade de Bemidji para lançar o caos. Lorne vai conhecer o inseguro Lester Nygaard (Martin Freeman) e em três tempos coloca-o no centro de vários crimes que não tencionava cometer. A primeira temporada venceu os Emmys de melhor mini-série, realização e elenco. Também recebeu o Globo de Ouro de melhor mini-série e deu a Billy Bob Thornton o prémio de melhor actor em mini-série. A acção da segunda temporada acontece em 1979 e as personagens são interpretadas por Kirsten Dunst, Patrick Wilson, Jesse Plemons e Ted Danson. Recebeu três nomeações para os Globo de Ouro e Emmys. A terceira passa-se em 2010 e conta com as actuações de Ewan McGregor, Carrie Coon, Mary Elizabeth Winstead, David Thewlis e Goran Bogdan. Assim como as outras temporadas, foi muito bem avaliada pela crítica, recebendo novamente diversas nomeações para os Globo de Ouro e Emmys. Já a quarta (ainda não estreada em Portugal), passa-se no ano de 1950, em Kansas City (Missouri), e conta com os actores Chris Rock, Jessie Buckley, Ben Whishaw e Salvatore Esposito. Teve três nomeações para os Emmys, mas não ganhou nenhum.

Ratched

Netflix

Esta série criada por Evan Romansky e desenvolvida por Ryan Murphy (Pose, American Crime Story, American Horror Story ou Hollywood), é inspirada em Voando sobre um Ninho de Cucos (1975), o filme de culto realizado por Milos Forman a partir do romance de Ken Kesey, que valeu a Jack Nicholson e Louise Fletcher o Óscar de melhor actor e actriz. Aqui, somos apresentados a uma ainda jovem Mildred Ratched (Sarah Paulson, de 12 Anos Escravo, American Horror Story ou Corre) durante a década de 1940, marcada pelos horrores por ela vividos enquanto servia como enfermeira na Segunda Grande Guerra. Com uma infância atribulada, depois de ter sido abandonada pelos pais, ela e o irmão foram percorrendo várias casas de acolhimento, onde sofreram todo o tipo de abusos. Essas experiências traumáticas moldaram a sua personalidade, dando origem à implacável Ratched, a enfermeira sociopata interpretada por Louise Fletcher, que foi considerada pelo American Film Institute a quinta maior vilã da história do cinema. A primeira temporada, com oito episódios, estreou-se na Netflix em Setembro de 2020; a segunda está ainda sem data prevista.

Hannibal

Prime Video

O dinamarquês Mads Mikkelsen – premiado no Festival de Cinema de Cannes pela sua interpretação em The Hunt - A Caça, e nomeado para o BAFTA por Mais Uma Rodada, ambos assinados por Thomas Vinterberg –, encarna o carismático (e intimidante) psiquiatra Hannibal Lecter, numa série que se baseia nos filmes Caçada ao Amanhecer (Michael Mann, 1986) e O Silêncio dos Inocentes (Jonathan Demme, 1991), ambos inspirados na mais famosa personagem de Thomas Harris. Criada em 2013 por Bryan Fuller (Star Trek: Discovery, American Gods) para o canal AXN e realizada por Michael Rymer (Battlestar Galactica, American Horror Story), a acção da primeira temporada inicia-se alguns anos antes dos eventos retratados nos filmes, quando Will Graham (Hugh Dancy), um jovem profiler do FBI, vai trabalhar com Lecter, que é recrutado para o ajudar por Jack Crawford (Laurence Fishburne), o chefe da Unidade de Ciências do Comportamento do FBI. Mas o que nesta altura ainda ninguém sabe é que Hannibal Lecter é um assassino em série com um “gosto” muito peculiar.

Cobra Kai

Netflix

Trinta e quatro anos depois do torneio de karaté em All Valley, reacende-se a rivalidade de Karate Kid, protagonizada por Daniel e Johnny (Ralph Macchio e William Zabka, os actores originais, que reassumem as personagens), para quem o combate foi o ponto de partida do que viriam a tornar as suas vidas adultas. Daniel é agora um bem-sucedido vendedor de carros e homem de família; Johnny, pelo contrário, é a representação do fracasso: alcoólico, solitário e sem emprego fixo. A primeira temporada de Cobra Kai estreou-se em Maio de 2018 no YouTube Red e foi um sucesso; a segunda foi apresentada em Abril de 2019 no YouTube Premium. Agora, a Netflix tem disponível na sua plataforma as três temporadas. A quarta teve quatro nomeações para os Emmy e será estreada em Portugal a 25 de Setembro de 2021.