Carlos Prado: “Se tivesse de fazer trabalho de gabinete todo o dia ia ser extremamente infeliz”

Foi há pouco mais de dois meses que o Ministério da Cultura anunciou que não renovaria o mandato (de três anos) de Sofia Campos enquanto directora artística da Companhia Nacional de Bailado (CNB), nomeando para o seu lugar Carlos Prado, ex-primeiro bailarino do Ballet Gulbenkian e que começou a sua carreira, precisamente, na CNB. Após a extinção do Ballet Gulbenkian, Prado dirigiu a Academia de Dança Contemporânea de Setúbal (até 2007), investindo depois numa sólida carreira internacional enquanto assistente coreográfico (de Mauro Bigonzetti e Sidi Larbi Cherkaoui) e professor. Nos últimos anos trabalhou com o Scala de Milão, o Bolshoi, o Ballet da Ópera Nacional de Paris, o Ballet Real da Flandres ou o New York City Ballet, entre muitos outros.