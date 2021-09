10 000 Russos marcham a dançar contra a inércia

Começamos bem perto, no coração da Europa, em viagem perante espectros e fantasmas, ritmo incessante de locomotiva, nebulosa sónica a dar à paisagem um ar surreal, sonho pesadelo, som libertador. Station Europa, dizem os 10 000 Russos, terra de onde, cantam, estão a ser esquecidas palavras inspiradoras, fundadoras — “no more french words”, ouvimos, e essas palavras que cantam são as três que Revolução Francesa exclamou em 1789: “Liberté, egalité, fraternité”. Acabaremos lá longe, em Mexicali/Calexico, num longo road-movie de 14 minutos que atravessa o deserto mexicano, espaço fantasmagórico, perigoso e misterioso, e que se aventurará Estados Unidos dentro em velocidade e cenário psicadélico crescentes. Do coração da Europa cansada e inerte, assim a vê o vocalista-baterista João Pimenta, ao surrealismo selvagem do deserto, espaço vazio, em aberto, à espera de ser preenchido.