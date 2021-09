Ana Cássia Rebelo: “Esta é uma escrita neurótica e um pouco instável porque eu também sou neurótica e instável”

Na Bíblia, Livro do Apocalipse, capítulo 17 — aquele que se segue às pragas — surge uma grande prostituta chamada de Babilónia. É nome da cidade da decadência moral, do vício. Mulher e cidade surgem como entidades corrompidas, símbolo do fim dos tempos, da vitória da perdição. “Babilónia também se poderia chamar Aninhas”, diz Ana Cássia Rebelo.