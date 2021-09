Cimeira da ONU para mudar o sistema alimentar mundial enfrenta críticas

O sistema alimentar global – que, na realidade, é uma soma de diversos sistemas alimentares, com características distintas dependendo das zonas do mundo – não está a funcionar de forma eficaz. Calcula-se que a fome afecte 10% da população mundial (entre 720 e 811 milhões de pessoas) e que 2,4 mil milhões estejam privados de acesso a uma dieta saudável. A par disso, tem havido um aumento preocupante de doenças como a obesidade e a diabetes tipo 2, associadas a uma alimentação baseada em alimentos ultra-processados, com excesso de gorduras e açúcares.