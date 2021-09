Há 31 surtos em creches, ATL e jardins de infância. Escolas só com casos isolados

No total, Portugal contabiliza “184 surtos, com 1915 casos confirmados acumulados”, segundo dados da Direcção-Geral da Saúde.

Existem 31 surtos activos de covid-19 em estabelecimentos de ensino, nomeadamente creches, jardins-de-infância e centros de actividades de tempos livres (ATL), segundo os dados da Direcção-Geral da Saúde. Um número muito inferior ao registado no início deste ano, quando os surtos activos ascendiam a 190. No total, Portugal contabiliza 184 surtos, com 1915 casos confirmados acumulados.