Covid-19: Portugal perto da meta de 85% de vacinação completa. Variante Delta domina infecções no país

Portugal está perto de chegar aos 85% de população com vacinação completa. Mais de 8,5 milhões de pessoas já concluíram o esquema vacinal contra a covid-19, o que faz com que Portugal esteja a dois pontos percentuais de atingir a meta definida para avançar com a terceira e última fase do alívio das restrições impostas para controlar a pandemia.

Segundo relatório da vacinação divulgado esta terça-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), 83% da população concluiu a vacinação contra o vírus SARS-CoV-2 e 86% – quase 8,9 milhões de pessoas – já tem pelo menos uma dose da vacina.

O país registou mais 11 mortes e 780 casos de infecção pelo novo coronavírus na segunda-feira, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira. Os internamentos voltaram a descer e retomam assim a tendência decrescente que tinham há já seis dias consecutivos, antes de terem subido esta segunda-feira. Entre as hospitalizações, 78 são em unidades de cuidados intensivos, menos quatro doentes do que no último balanço.

A variante Delta do SARS-CoV-2 voltou esta semana a ser responsável por todos os casos de infecção registados em Portugal, isto depois de a Gamma ter registado uma prevalência de 0,4% na semana anterior, segundo o relatório semanal da diversidade genética do novo coronavírus do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

A Ordem dos Médicos (OM) abriu um processo disciplinar contra o médico Fernando Nobre, confirmou esta terça-feira ao PÚBLICO o Conselho Regional do Sul da OM. O processo aberto pelo Conselho Disciplinar Regional do Sul surge na sequência das declarações do fundador e presidente da Assistência Médica Internacional (AMI) durante a manifestação negacionista em frente à Assembleia da República de 11 de Setembro – horas depois de um grupo participante no protesto ter insultado e ameaçado o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, durante um almoço com a mulher.

Ao PÚBLICO, o Conselho Regional do Sul confirmou que recebeu várias queixas contra Fernando Nobre a propósito do seu discurso na manifestação, durante o qual declarou opor-se à vacinação contra a covid-19 e pôs em causa os testes de detecção do SARS-CoV-2, assim como a gravidade da doença. O médico é também contra a utilização de máscara e disse ter-se curado, quando esteve infectado, com fármacos cuja eficácia não está comprovada – entre os quais a hidroxicloriquina.

De acordo com dados divulgados esta terça-feira pela Universidade Johns Hopkins, a covid-19 matou quase tantos norte-americanos no último ano e meio quanto a gripe espanhola entre 1918 e 1919. Embora o aumento das novas infecções, causado pela circulação da variante Delta, não tenha ainda atingido o pico, continuam a morrer, em média, cerca de 1900 pessoas por dia nos Estados Unidos, o valor mais alto desde o início de Março. No total, a covid-19 já causou mais 674 mil mortes no país. No mundo já fez 4,7 milhões de vítimas mortais em 229,5 milhões de casos identificados.