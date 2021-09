Cirurgias fora do horário para reduzir listas de espera no IPO Porto suspensas desde Julho

Profissionais mostraram-se indisponíveis para realizar actividade extra fora do horário normal de trabalho. Em causa estão as cirurgias realizadas no bloco central, mantendo-se a restante actividade adicional a funcionar. Situação poderá ficar resolvida em breve.

Desde 1 de Julho que as intervenções feitas fora do horário normal para ajudar na resolução das listas de espera, realizadas no bloco central do IPO do Porto, estão suspensas por indisponibilidade dos profissionais que consideram não estar a receber o pagamento correcto desta actividade que é voluntária. Em causa está ainda o envolvimento das equipas no processo de gestão. As restantes cirurgias adicionais feitas noutros blocos mantêm-se.