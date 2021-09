Porque tem o Algarve a taxa de vacinação mais baixa? Não há uma só resposta

Região tem 76% de população com o esquema vacinal completo, quando o país já atingiu os 83%. As explicações para o diferencial são várias. Um deles pode ser a diferença entre população residente e os que estão realmente a viver na região.

É a região do país com as percentagens mais baixas de vacinação contra a covid-19. No Algarve, segundo o último boletim da Direcção-Geral da Saúde, 80% da população já iniciou a vacinação e 76% tem o esquema completo, quando nas restantes esses números estão acima dos 80%. A excepção é o arquipélago dos Açores na vacinação completa, que está em 79%. Olhando para o país como um todo, 83% das pessoas já completaram a vacinação. Mas porquê esta diferença no Algarve? A resposta não se encontra num só motivo.