Castelo Branco: Os dois nobres parentes e um cofre de 100 milhões

A rua 25 de Abril da vila de Alcains estava congestionada no único sábado de campanha autárquica. A fazer jus ao nome, ali se fazia a festa da democracia, com os seus encontros e desencontros, cumplicidades e zangas, paixões e traições. Por ali se cruzaram os três principais candidatos à Câmara Municipal de Castelo Branco e suas comitivas, em passos de uma dança que encena toda a trama, todo o drama de uma disputa fratricida com laivos shakespearianos.