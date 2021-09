Estado paga subvenções vitalícias a 239 ex-políticos e juízes

Há 310 ex-políticos e ex-juízes com direito a uma subvenção vitalícia, mas apenas 239 representam um custo para o Estado, revela a lista da CGA sobre as subvenções de 2021. Face ao ano anterior, reduziu-se o número de subvenções atribuídas, mas aumentou o universo das que são pagas.

A lista divulgada este mês pela Caixa Geral de Aposentações (CGA) revela que há 310 ex-políticos – entre antigos primeiros-ministros, ex-deputados ou autarcas – e juízes do Tribunal Constitucional que recebem subvenções vitalícias. Os valores variam entre 883 e 13.607 euros mensais. Este ano há menos quatro pessoas a beneficiar do direito a subvenções do que em 2020, mas mais oito a receber efectivamente.