Onde está o Wally? A morsa que viajou pela Europa foi avistada na Islândia

Wally, a morsa que encontrou a fama durante as suas viagens por toda a Europa, foi avistada na Islândia, a mais de 900 quilómetros da última localização conhecida, disse a organização Seal Rescue Ireland.

O animal foi visto há 22 dias em West Cork, na Irlanda, tendo sido levantadas questões sobre sua segurança, mas a organização irlandesa assegurou que as novas fotografias de uma morsa muito semelhante na Islândia eram, de facto, de Wally. “Estamos radiantes por Wally estar vivo, de boa saúde e a caminho de casa, no Árctico”, disse a Seal Rescue Ireland.

Foto

A conclusão chegou depois de compararem fotografias com a British Divers Marine Life Rescue e outros centros de resgate de focas no Reino Unido e Europa, onde Wally tinha sido avistado pela primeira vez. “Comparámos a foto com outras fotos de Wally e conseguimos identificar marcas nas barbatanas que correspondiam exactamente”, disse Melanie Croce, directora da Seal Rescue Ireland Executive à Reuters, via email.