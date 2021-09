Corpo de Gabby Petito encontrado em parque florestal dos EUA

O corpo encontrado num parque nacional do estado norte-americano de Wyoming foi identificado como Gabby Petito, a jovem de 22 anos que desapareceu durante uma viagem de carrinha pelos EUA com o noivo, confirmou o FBI na terça-feira. A morte de Petito foi considerada pelo médico legista como um homicídio.

A confirmação desta quarta-feira é a última reviravolta de uma história que tem chamado a atenção dos norte-americanos desde que a família de Petito revelou o desaparecimento da jovem a 11 de Setembro. Dez dias antes, o noivo, Brian Laundrie, regressou a casa sozinho da viagem que o casal tinha planeado e que deveria ter durado quatro meses.

“O médico legista do condado de Teton, Brent Blue, confirmou que os restos mortais são de Gabrielle Venora Petito, nascida a 19 de Março de 1999”, revelou o FBI de Denver num comunicado. “A determinação inicial para a forma como a jovem morreu é homicídio. A causa da morte permanece pendente dos resultados finais da autópsia”.

O corpo de Petito foi descoberto no domingo numa área remota da Floresta Nacional Bridger-Teton, no oeste do estado Wyoming, a menos de 300 metros do local onde um casal que produzi conteúdos em vídeo filmou o que parecia ser a carrinha branca de Petito e Laundrie estacionada numa estrada de terra na noite de 27 de Agosto.

“O FBI e os nossos parceiros continuam empenhados em garantir que qualquer pessoa responsável ou cúmplice na morte de Petito seja responsabilizada pelas suas acções”, disse ainda o FBI.

Noivo continua desaparecido

Laundrie regressou a casa, na Florida, a conduzir a carrinha de Petito no dia 1 de Setembro. Depois da família da jovem declarar que esta estava desaparecida, Laundrie recusou-se a falar com os investigadores e contratou um advogado e, dias depois, saiu de casa com uma mochila dizendo que ia passar uns dias a uma reserva natural.

Os pais de Laundrie disseram a agentes do FBI que o viram pela última vez há uma semana. A polícia de North Port, localidade onde o jovem casal vivia, disse que a família de Laundrie só comunicou o desaparecimento do filho três dias depois de este ter saído de casa.

A polícia e os agentes do FBI retomaram as buscas pelo jovem na reserva pantanosa na terça-feira, usando helicópteros e veículos todo-o-terreno, mas deram os esforços por terminados quando a noite caiu. Um porta-voz da polícia de North Port disse que seriam retomados esta quarta-feira.

Search of the Carlton & nearby lands concluded for the evening. Nothing of note. The current plan is to return Wednesday with a similar operation. We join the FBI in asking for continued public assistance by sharing any info 1-800-CALL FBI

Petito e Laundrie partiram de Nova Iorque a 2 de Julho e o objectivo era chegarem à outra ponta do país quatro meses depois. Petito queria que a família e os amigos acompanhassem de perto a viagem e as primeiras imagens que foi publicando no Instagram mostram a jovem a sorrir com belas paisagens de parques naturais no fundo da fotografia. O casal chegou mesmo a fazer um vídeo, que publicou no YouTube, para documentar a viagem.

Petito foi vista pela última vez no dia 24 de Agosto quando estava a sair de um hotel em Salt Lake City. A última publicação na conta de Instagram é datada de 25 de Agosto, dois dias depois, e os pais da jovem questionam agora se as últimas mensagens que receberam terão sido realmente escritas pela filha. “Por tudo o que vimos nas fotografias e nos vídeos, mesmo quando falamos com ela, eles estavam a divertir-se muito”, disse ao NYT a mãe de Petito, Nichole Schmidt.

Os investigadores passaram grande parte desta segunda-feira a vasculhar a casa da família Laundrie, que já foi declarado como “pessoa de interesse” por ter sido a última pessoa a ver Petito antes de esta desaparecer, mas não foi ainda acusado de nenhum crime. Os agentes foram vistos a carregar caixa de documentos e rebocaram um carro.

Para justificar os mandados de busca, os investigadores citaram uma mensagem de texto datada de 27 de Agosto supostamente enviada por Petito para a mãe. Na mensagem, a jovem refere-se ao avô como “Stan”, algo que a família considera estranho.

A 12 de Agosto, mais de um mês depois de o casal iniciar a viagem, a polícia de Moab, no Utah, foi chamada a intervir num “problema doméstico”. De acordo com o relatório policial, Laundrie terá tido “uma discussão” com Petito e disse-lhe para se acalmar antes de continuarem a viagem.

Quando a polícia chegou ao local, ambos afirmaram que o episódio deveria ser classificado como “colapso emocional/mental”, e não como uma agressão física/doméstica. As imagens da câmara de vídeo das fardas dos polícias mostram Petito a chorar no banco de trás da carrinha e a dizer que tinha ansiedade. Ainda segundo o relatório policial, a jovem disse que deu uma bofetada ao noivo porque temia que este “fosse deixá-la em Moab sem boleia”. A polícia descreve Laundrie como a vítima do incidente e aconselhou a que este passasse a noite num hotel, enquanto Petito ficava na carrinha. Nenhum dos dois apresentou queixa.