Acordo pós-“Brexit” entre EUA e Reino Unido “não é uma prioridade” para Biden

Apontado por Boris Johnson como um dos grandes proveitos da saída do Reino Unido da União Europeia e do mercado único, um novo acordo de livre comércio com os Estados Unidos ainda está, no entanto, longe de vir a ser alcançado. O primeiro-ministro britânico foi recebido na Casa Branca, na terça-feira, pelo Presidente norte-americano, Joe Biden, que chutou o tema para canto, dizendo que ainda há muito trabalho a fazer em matéria de cooperação comercial.

“Hoje vamos falar um bocadinho sobre comércio e vamos ter de trabalhar nisso”, limitou-se a dizer Biden, antes do encontro, quando questionado pelos jornalistas presentes sobre as hipóteses de fechar um acordo pós-“Brexit” com o Governo britânico nos próximos tempos.

Johnson garantiu, por sua vez, que os dois países “estão a avançar o mais rápido que podem” para chegar a um compromisso de redução de tarifas e de estreitamento das relações económicas, mas não foi capaz de se comprometer com a possibilidade de esse objectivo ser alcançado antes das próximas eleições no Reino Unido – agendadas para 2024.

“Os americanos negoceiam de forma muito dura”, confessou o líder do executivo conservador britânico.

Em declarações à Sky News, o ministro do Ambiente do Reino Unido, George Eustice, foi mais claro sobre o assunto, ao assumir que a assinatura de um acordo bilateral não consta, por enquanto, na lista de prioridades do chefe de Estado norte-americano.

“Ainda temos muita esperança de conseguir chegar a um acordo com os Estados Unidos. Não estamos a definir um calendário”, explicou George Eustice. [Mas] não é simplesmente uma prioridade para a Administração dos EUA”.

Recordando que o ex-Presidente Barack Obama – chefe máximo de uma Administração que tinha Biden como vice-presidente – disse que o Reino Unido teria de “ir para o fim da fila” para negociar com os EUA após o divórcio com os 27, a imprensa britânica sugere outros potenciais entraves à intensificação das negociações, com destaque para a questão norte-irlandesa.

Depois de ter acordado com a UE um regime especial para as trocas comerciais entre a Irlanda do Norte – que faz fronteira com a República da Irlanda, Estado membro da UE – e Grã-Bretanha (Inglaterra, País de Gales e Escócia), o Governo britânico quer agora rever a aplicação dessa parte do acordo do “Brexit”, mas está a ser acusado pelos seus opositores, dentro e fora do país, de pôr em risco os princípios do Acordo de Sexta-Feira Santa (1998), o tratado que pôs fim a três décadas de conflito armado na ilha irlandesa.

Joe Biden – que tem ascendência irlandesa e uma enorme influência nessa comunidade política norte-americana – já se pronunciou diversas vezes sobre o tema, alertando Boris Johnson que o processo de paz não pode ser colocado em causa de maneira nenhuma. Fê-lo, aliás, aquando da visita ao Reino Unido, em Junho, para a cimeira do G7. E voltou a fazê-lo na terça-feira.

“Investimos imenso tempo e esforço nos Estados Unidos [na questão da Irlanda do Norte]. Foi um enorme esforço bipartidário e eu – tal como muitos dos meus colegas republicanos – não gostaria de ver mudanças no acordo irlandês”, declarou o Presidente dos EUA.

Caminhos alternativos

Face às dificuldades em acelerar as negociações tendo em vista um acordo bilateral com Washington – visto como essencial para a narrativa brexiteer, que apresenta o Reino Unido como um actor comercial autónomo e com capacidade para promover e defender os seus interesses estratégicos, económicos e geopolíticos em qualquer parte do globo –, Londres já anda à procura de estratégias alternativas.

Uma fonte próxima do Governo disse à BBC que está a ser estudada a possibilidade de o Reino Unido se candidatar ao USMCA, o Acordo Estados Unidos-México-Canadá, um pacto comercial trilateral na América do Norte que o ex-Presidente Donald Trump conseguiu fechar para substituir o NAFTA.

“Há uma variedade de maneiras diferentes de fazermos isto [entrar no USMCA]. A questão é saber se a Administração dos EUA está pronta”, referiu a fonte. “A bola está do lado dos EUA. São precisos dois para dançar o tango”.

O encontro entre Biden e Johnson em Washington, D.C. – realizado à margem da participação dos dois líderes políticos na 76.ª sessão Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque – teve como principal tema de discussão a estratégia conjunta dos dois países para combater as alterações climáticas e a preparação da conferência do clima COP26, que se realizará em Glasgow (Escócia), entre Outubro e Novembro.

Para além disso, Presidente e primeiro-ministro abordaram ainda as consequências da retirada das suas tropas do Afeganistão e da tomada do país pelos taliban e trocaram impressões sobre a mais recente parceria militar com a Austrália na região do Indo-Pacífico – o AUKUS – muito criticada por França, pela União Europeia e pela China.