O que parecia impossível aconteceu. Do alto da improbabilidade resultante de uma pandemia, da maternidade ao rubro, da ocupação do trabalho, dos compromissos e das logísticas familiares, as minhas amigas e eu conseguimos marcar uma viagem. Fomos ficar próximas alguns dias seguidos, como tanto fazíamos na infância e na adolescência e como parámos de fazer porque achamos que éramos crescidas e não tínhamos tempo. É tão comum no alvoroço da vida fazermos cortes à amizade como no Orçamento do Estado fazer-se cortes à Cultura. Achamos que não é prioritário. A amizade fica para depois. Esta viagem foi o nosso protesto: “1% para a amizade!”